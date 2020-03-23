مركز الأرصاد يحذر من رياح قوية على ساحل الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 01:00 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، من رياح شمالية غربية قوية على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى 25 عقدة، ومن المتوقع أن تستمر إلى الغد.

وأظهرت نشرة الصيد البحري أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل، كما أن الرؤية ستبقى دائما جيدة

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر غدا
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا الي شمالية شرقية سرعته بين 5 و20 عقدة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- درجة حرارة تسجل 18 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الريح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 25 عقدة على ساحل الجبل الأخضر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين نصف متر و1.75 متر.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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