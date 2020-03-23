حالة الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 12:52 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تأثر مناطق غرب البلاد برياح نشطة مثيرة للأتربة، غدا الثلاثاء، بسبب منخفض جوي، ومن المتوقع أن تشكل المناطق الشرقية الأربعاء المقبل.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء غد، مع احتمال سقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتحول يوم غدا إلى شرقية تنشط تدريجيا بعد الظهر لتصل إلى 60 كيلومتر في الساعة مسببة في إثارة الأتربة والغبار، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب تتكاثر الأربعاء، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها سحب رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب هذه الليلة وصباح الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتتحول تدريجيا غدا إلى شمالية ثم شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية، وتصل إلى 28 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر تدريجيا من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول غدا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة على الكفرة، في حين تصل درجة الحرارة القصوى إلى 36 درجة على الكفرة وتنخفض غدا.

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