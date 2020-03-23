غرفة طوارئ في بلدية نسمة لرصد فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 10:45 صباحا
عميد المجلس البلدي نسمة علي الأشتر خلال اجتماع لبحث مكافحة كورونا، 22 مارس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

قرر عميد المجلس البلدي نسمة علي الأشتر تشكيل غرفة الطوارئ الخاصة برصد الوباء وطرق مكافحة فيروس كورونا المستجد لمنع انتشاره.

وستختص الغرفة بتوعية المواطنين، عبر أرقام هاتفية خاصة بها، حسب قرار العميد المنشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

جاء هذا القرار بعد اجتماع طارئ للمجلس البلدي نسمة من أجل حشد الجهود بين الجهات العامة لمواجهة الأخطار المتوقعة من انتشار الفيروس.

وناقش المجلس المذكرة المقدمة من مستشفى نسمة طلب تحديد مقر للحجر والعزل للمشتبه بإصابتهم، كما وافق على تخصيص مقر مناسب للعزل الصحي، إضافة إلى إحالة قرار المجلس الرئاسي بحظر التجول إلى الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة وأعيان المحلات للتطبيق العاجل.

وتقع بلدية نسمة على طريق اشميخ، جنوب شرق مدينة بني وليد، وإلى الجنوب من مدينة الزاوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات...
ليبيا
هل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرابح الأكبر جراء كورونا؟
اقتصاد
تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
بلومبرغ: خطة موسكو لإعادة سيف الإسلام للمشهد السياسي تنتهي باعتقال عميلين روسيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج اضطرابات الذاكرة بـ«الروائح»