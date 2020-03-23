حظر التجوال يخفض حجم الاستهلاك الكهربائي في أجدابيا

محطة كهرباء في أجدابيا, (الإنترنت)

أفاد مصدر في سجلات التحكم الرئيسي 220kv في مدينة بنغازي، الخاصة بالأحمال الكهربائية في مدينة أجدابيا وضواحيها، بانخفاض التيار الكهربائي من 120 ميجا إلى 59 ميجا، بسبب حظر التجوال بالمدينة والذي أعلنته الحكومة المؤقتة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أن حظر التجوال الذي فرضته الحكومة الموقتة على المدن والمناطق وغلق المحال التجارية في مدينة أجدابيا، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا أدى إلى انخفاض نسبة الاستهلاك المحلي للكهرباء، إلى 59 ميجا من إجمالي أحمالها التي تتراوح بين 110 و120 ميجا الأمر الذي ساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وعدم انقطاع التيار الكهربائي على المنازل بالمدينة وضواحيها.

«داخلية الموقتة» تقرر منع استخدام الحافلات وإغلاق غالب المحلات التجارية

وتشهد مدينة أجدابيا خلال هذه الفترة أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة في المدخل الشرقي والغربي والجنوبي على طول الطرق الرئيسية، التي تأتي من ضمن مشاريع المجلس التسييري أجدابيا وتحت إشراف الشركة العامة للكهرباء فرع أجدابيا.