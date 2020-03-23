حظر التجوال يخفض حجم الاستهلاك الكهربائي في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الإثنين 23 مارس 2020, 01:01 صباحا
محطة كهرباء في أجدابيا, (الإنترنت)

أفاد مصدر في سجلات التحكم الرئيسي 220kv في مدينة بنغازي، الخاصة بالأحمال الكهربائية في مدينة أجدابيا وضواحيها، بانخفاض التيار الكهربائي من 120 ميجا إلى 59 ميجا، بسبب حظر التجوال بالمدينة والذي أعلنته الحكومة المؤقتة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر إلى «بوابة الوسط»، الأحد، أن حظر التجوال الذي فرضته الحكومة الموقتة على المدن والمناطق وغلق المحال التجارية في مدينة أجدابيا، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا أدى إلى انخفاض نسبة الاستهلاك المحلي للكهرباء، إلى 59 ميجا من إجمالي أحمالها التي تتراوح بين 110 و120 ميجا الأمر الذي ساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وعدم انقطاع التيار الكهربائي على المنازل بالمدينة وضواحيها.

«داخلية الموقتة» تقرر منع استخدام الحافلات وإغلاق غالب المحلات التجارية

وتشهد مدينة أجدابيا خلال هذه الفترة أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة في المدخل الشرقي والغربي والجنوبي على طول الطرق الرئيسية، التي تأتي من ضمن مشاريع المجلس التسييري أجدابيا وتحت إشراف الشركة العامة للكهرباء فرع أجدابيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميركل: ألمانيا تمنع التجمعات لأكثر من شخصين
دولى
رونالدو يخضع لفحص طبي جديد لفيروس كورونا
رياضة عالمية
هل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الرابح الأكبر جراء كورونا؟
اقتصاد
تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
بلومبرغ: خطة موسكو لإعادة سيف الإسلام للمشهد السياسي تنتهي باعتقال عميلين روسيين
ليبيا
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج اضطرابات الذاكرة بـ«الروائح»