السماح بدخول الشاحنات العالقة في منفذ إمساعد وتشديد الرقابة عليها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 22 مارس 2020, 10:41 مساء
منفذ إمساعد 22 مارس 2020 (الإنترنت)

شددت الجهات الأمنية والعسكرية بمنفذ إمساعد البري الرقابة على شاحنات النقل القادمة من مصر إلى ليبيا وخاصة التي تحمل البضائع.

وقال مصدر أمني مطلع اليوم الأحد، إلى «بوابة الوسط»، إن الإجراءات بالمنفذ مشددة ولا يسمح بالدخول أو الخروج إلا للشاحنات التي تحمل البضائع من مصر إلى ليبيا والموجودة منذ فترة في الأراضي المصرية قبل قرار إغلاق المنفذ.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بعملية تعقيم كافة الشاحنات التي تريد الدخول إلى ليبيا بشكل مستمر.

وقرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، أمس تشكيل غرفة طوارئ أمنية في منفذ إمساعد البري والمنطقة المحيطة به، ضمن الخطة الاحترازية لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا.

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