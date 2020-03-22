القنصلية العامة بصفاقس توفر الإقامة لـ862 مواطنا ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 10:58 مساء
القنصلية الليبية في تونس, (الإنترنت)

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن القنصلية العامة بصفاقس قامت بتوفير الإقامة لعدد 862 مواطنا ليبيا، من العالقين في الجانب التونسي، مضيفا أن عمليات حصر العالقين مازالت مستمرة.

ولفت القبلاوي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن القنصلية العامة بصفاقس قامت بتوفير الأدوية اللازمة لعدد من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وستشرع في توزيع المستلزمات الطبية للوقاية من فيروس كورونا.

«خارجية الوفاق»: 5 خبراء صينيين يتواصلون مع «الوطني لمكافحة الأمراض»

ورحبت اليوم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق «بتعاون الصين بتوفيرها خمسة خبراء للتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة وباء (كورونا)».

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» إنها «أحالت كل المتطلبات والمستلزمات الطبية إلى الصين بناء على طلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

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