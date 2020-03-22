عميد طرابلس الكبري يبحث مع مندوبي البنوك ومدير الأمن توفير السيولة لمنع احتشاد المواطنين أمام المصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 09:57 مساء
عميد طرابلس الكبري يبحث مع مندوبي المصارف ومدير الأمن 22 مارس 2020 (مديرية أمن طرابلس)

بحث مدير أمن طرابلس العميد الدكتور أسامة عويدان، مع عميد بلدية طرابلس الكبرى، ومندوبين عن مديري المصارف التجارية في العاصمة، آلية توفير السيولة لجميع المواطنين في المصارف.

وبحسب بيان لمديرية أمن طرابلس اليوم، بحث الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، سبل منع الاحتشاد والازدحام أمام المصارف حفاظا على المواطنين وبما يضمن تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.

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وأعلن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أمس، حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من اليوم الأحد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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