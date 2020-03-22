رئيس «خارجية البرلمان» يبحث مع نائب المبعوث الأممي خطة مواجهة وباء كورونا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 22 مارس 2020, 07:19 مساء
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، (أرشيفية : الإنترنت)

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال اتصال هاتفي، مع نائب ممثل الأمين العام إلى ليبيا، منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو، خطط البعثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، للاستجابة ودعم السلطات الليبية في مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يجب اتخاذها.

وكشف العقوري، في بيان اليوم، أن لجنة الخارجية كثفت تواصلها مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، لتنسيق الاستجابة الفعالة الشاملة للوباء التي ستشمل المراكز الصحية ومراكز إيواء المهاجرين وغيرها من الجهات المختصة.

ولفت إلى حرص اللجنة على الاطلاع على تجارب الدول الأخرى الناجحة في مواجهة الوباء ونقلها للسلطات المحلية، مؤكدا أن الأخذ بنصائح منظمة الصحة العالمية والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مواجهة الوباء العالمي، يجب أن تكون أولوية السلطات الليبية للخروج من الأزمة.

ولفت إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب تظافر الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المحلية واتباع توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية.

بدوره أكد الحلو أن البعثة تبذل أقصى جهودها للاستجابة الفعالة لمكافحة واحتواء المرض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحسن بجودة الهواء حول العالم بفعل تدابير الحجر المنزلي
علوم وتكنولوجيا
فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
بلومبرغ: خطة موسكو لإعادة سيف الإسلام للمشهد السياسي تنتهي باعتقال عميلين روسيين
ليبيا
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»
دولى
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض المزمنة «كلمة السر» في وفيات «كورونا»