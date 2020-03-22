التحقيق مع مسؤول ببنغازي لمخالفته للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 06:36 مساء

فتحت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي تحقيقًا مع مسؤول عن فتح صالة أفراح بالمدينة في مخالفة لقرار وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد19» المعروف بكورونا المستجد.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط» الأحد إن «وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف أمر باحتجاز مدير فرع جهاز الحرس البلدي العميد صالح الكاديكي وعلي محمد بورواي، مالك صالة أفراح الجميلة، إلى حين إتمام التحقيق معهم».

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وأشار المصدر الأمني إلى أن «صالة أفراح الجميلة شهدت حفل عقد قران لأحد المواطنين بعد توجيه خطاب من مدير الحرس البلدي لمالك الصالة بفتحها لعقد اجتماع مهم لعدد من الشخصيات المرموقة في الدولة».

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