العيساوي يتحدث إلى «لاليبرتون الفرنسية» عن تداعيات حرب طرابلس وكورونا والإصلاحات الشاقة والمعقدة

وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي، إن الأزمات المرتبطة مباشرة بالهجوم على طرابلس في 4 أبريل الماضي، فرضت حالة طوارئ مشيرا إلى توجه نحو تطوير التمويل الأصغر في ليبيا الموجه للشباب والاعتماد على القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية بعد تأثير فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد علي العيساوي في مقابلة مع جريدة «لاتريبون» الفرنسية، اليوم الأحد توجه التركيز على إيجاد حلول للازمة المرتبطة بالهجوم على العاصمة مع تأجيل المشاريع طويلة الأجل، بينما يقتصر التفكير اليوم على الخطط الاقتصادية قصيرة المدى وبالتعاون مع المجتمع الدولي و البنك المركزي الليبي يتم تعزيز ريادة الأعمال ومناخ الأعمال.

استراتيجة تجنب الإفلاس

وبخصوص الإستراتيجية المعتمدة لتجنب الإفلاس على خلفية استمرار حصار النفط، أشار العيساوي إلى أزمة مزدوجة من ناحية انخفاض أسعار النفط، و تدهور الوضع الأمني، إذ أدى إغلاق أبار الإنتاج ووقف صادرات النفط إلى اتخاذ تدابير تقشف في الموازنة العامة للدولة بسبب اعتماد الاقتصاد الليبي على عائدات النفط، في حين تم تعديل أرقام الموازنة للسنة الحالية بخفض نسبته 30% مقارنة بالتقديرات الأولية.

وحول انعكاسات الوضع الاقتصادي المتردي على ضمان دفع رواتب الموظفين كشف العيساوي عن «مواصلة إصلاح نظام الأجور في البلاد، إذ يعتبر أحد العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاحات»، لافتا إلى اتخاذ قرار بتخفيض رواتب الوزراء ومسؤولي الدولة بنسبة 40% كما يجري العمل على إجراءات تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور وسقف الرواتب ، لكنه أكد أن «الإصلاحات ستكون شاقة ومعقدة».

تنويع مصادر الدخل

ومع تأثير فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد الليبي المعتمد بشكل مفرط على النفط، أبدى العيساوي عزم حكومة الوفاق على «حل هذه المشكلة من خلال تنويع مصادر الدخل من القطاعات غير النفطية، بالاعتماد على القطاع الخاص الذي يمثل اليوم 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف «نحن عازمون على تطوير قطاع الخدمات والإنتاج الوطني ، كجزء من المشروع الوطني لتحسين الأعمال في ليبيا مع الاعتماد على شركائنا»، في إشارة إلى المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الاوروبي وفرنسا وبريطانيا.

وفيما يتعلق بطمأنة المستثمرين الأجانب في السياق الأمني الحالي استطرد الوزير الليبي أن «القرار يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم في وقت نسعى إلى توفير بيئة عمل جذابة وضمانات قانونية لهم ، مع تعزيز فرص الاستثمار»، مشيرا إلى إنشاء الوزارة وحدة لدعم المستثمرين الأجانب بدعم من البنك الدولي.

المفاوضات مع «إيرباص»

وتحاشى العيساوي الكشف عن مضمون مفاوضات حكومة الوفاق مع مجموعة «ايرباص» حول شراء طائرات هليكوبتر، قائلا إنهم «يسعون إلى تحسين العلاقات مع فرنسا التي لا تزال واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا، مع تواجد العديد من الشركات الفرنسية، مثل توتال في البلاد»، وأعرب عن أمله في أن تلعب دورا إيجابيا في دعم الاستقرار بليبيا على المستوى الإقليمي والدولي عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وبهدف تجنيب العاطلين عن العمل الانخراط في جبهات القتال، أكد العيساوي تنفيذ سياسات تعزز توظيف الشباب والنساء، وختم قائلا «في هذا المنطق ندعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونعمل على تطوير التمويل الأصغر في ليبيا، كما نشجع البنوك على دعمها، بفضل السياسات الجديدة لضمان الائتمان، التي هي نتيجة لإعادة هيكلة صندوق ضمان الائتمان، ونولي اهتمامًا خاصًا بإنشاء حاضنات الأعمال»، موضحا أن هذا التوجه جزء من استراتيجية تمكين النساء والشباب، إضافة إلى الاستفادة من دعم عدد من الجهات المانحة الدولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، والاتحاد الأوروبي.