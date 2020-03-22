«أطباء من أجل حقوق الإنسان» تدعو إلى عدم التعاون مع السلطات الليبية بشأن المهاجرين

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن التعاون مع السلطات الليبية وإعادة توطين المهاجرين واللاجئين من ليبيا، على خلفية اتهامات بانتهاكات تعرض لها هؤلاء المهاجرون خلال وجودهم في ليبيا، وفق تقرير صادر عن المنظمة.

وفي تقرير نشرته المنظمة المنظمة الدولية غير الحكومية أمس الجمعة، قالت إنها «تدعو الحكومة الإيطالية إلى تعليق ومراجعة الاتفاق الإيطالي الليبي بشان الهجرة».

وجاء في التقرير أن «اطباء من اجل حقوق الانسان تطالب أيضا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالعمل من أجل الإغلاق الفوري لجميع مراكز الاعتقال الرسمية وإجلاء المهاجرين واللاجئين المحتجزين هناك إلى دول آمنة تحت رعاية الأمم المتحدة».

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ونوهت إلى «تناقص أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا من ليبيا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط تناقصت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة». وأوضحت أن «نحو 504 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا من سنة 2014 إلى 2017، بينما في السنوات الثلاث الاخيرة وصل 153 ألف مهاجرا، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 70 % تقريبا».

ووجهت نداء إلى إيطاليا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لتبني جميع المبادرات الممكنة التي تهدف إلى «تحرير المهاجرين واللاجئين إما المخطوفين أو المحتجزين في أماكن احتجاز غير رسمية»، حسب تعبير التقرير.

وفي 18 مارس الجاري، دعت المنظمة الدولية للهجرة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع إعادة «الأشخاص الضعفاء» إلى ليبيا، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بعد تلقيها معلومات تفيد إعادة قارب خشبي على متنه 49 مهاجرا غير شرعي من مالطا إلى ليبيا، إثر تعطل محركه.