شركة الكهرباء تطالب «الرئاسي» بـ«معاملة خاصة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 04:37 مساء
المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسيخلال ترسه اجتماع اللجنة المكلفة بفيروس كورونا 23 مارس 2020. (الشركةالعامة للكهرباء)

طالبت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، المجلس الرئاسي بشكل عاجل بالوقوف معها ومعاملتها «معاملة خاصة» على نحو عاجل، في ظل ظهور فيروس «كورونا» الذي قد يتحول إلى وباء عالمي.

ودعت الشركة في بيان صادر اليوم الإثنين، إلى توفير «بعض المتطلبات العاجلة مثل مرتبات العاملين، والوقود لمحطات التوليد، وبعض المستلزمات التشغيلية اليومية». وأردف البيان، «إحساسا منها بالمسؤولية، وتدراكا لما لا يحمد عقباه، تجد الشركة نفسها في ظل هذه الظروف تدق ناقوس الخطر، بأنها تقف عاجزة تماما في ظل وجود بعض التحديات».

اقرأ أيضا: ضوابط لتقليص الموظفين في شركة الكهرباء

وطمأنت الشركة العامة للكهرباء بأنها «مستمرة في آداء عملها بكافة كوادرها الفنية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بمقار أعمالها على مدار الـ24 ساعة». ونوه البيان إلى «تشكيل لجنة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تتولى تعميم الإجراءات والمناشير الصادرة من جهات الاختصاص، والحد من عدد المراجعين وتفعيل النظام التناوبي وتعقيم المقرات..».

وفي وقت سابق اليوم، أكد المدير التنفيذي للشركة علي ساسي، «ضرورة إعداد ضوابط مقننة تتضمن تقليص الموظفين بأقل عدد ممكن للتقسيمات ذات الطابع الإداري»، تحسبًا لتسلل «كورونا»، وأشار خلال اجتماع اللجنة المشكلة بهذا الشأن إلى «استثناء التقسيمات الفنية التي تستدعي طبيعة عملها التواجد بشكل دوري بمقر العمل لمتابعة الموقف التشغيلي للشبكة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس
عربى
روما الفارغة تخيف المشردين أكثر من كورونا
منوعات
«فرانس برس»: أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم
دولى
المغني ليني كيم مصاب بفيروس كورونا
ثقافة وفن
وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
بلومبرغ: خطة موسكو لإعادة سيف الإسلام للمشهد السياسي تنتهي باعتقال عميلين روسيين
ليبيا
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»
دولى
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض المزمنة «كلمة السر» في وفيات «كورونا»