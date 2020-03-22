اتفاق على إنشاء نادي دول الجوار الليبي لجمعيات الهلال الأحمر لمواجهة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 04:26 مساء
ممثلو جمعيات الهلال الأحمر الليبي ودول الجوار خلال ورشة عمل بالجزائر. (الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي)

اتفق ممثلون عن جمعيات الهلال الأحمر الليبي ودول الجوار على تعزيز التعاون المشترك في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وإنشاء «نادي دول الجوار الليبي» للحد من انعكاسات الأزمة الحالية هذه الدولة وتعزيز الاستجابة الطارئة على المدن الحدودية.

جاء الإعلان عن الاتفاق خلال ورشة عمل عقدت في الجزائر العاصمة استضافتها جمعية الهلال الأحمر الجزائري بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الليبي بحضور ممثلين عن الجمعيات الوطنية لدول الجوار بالإضافة إلى مالي ومندوبين عن المنظمات الدولية والبعثات العاملة في المجلس الإنساني.

وقالت الأمانة العامة لجمعية الهلال الأحمر الليبي عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن وفد الجمعية مثله في ورشة العمل نائب الأمين العام ومدير مكتب الإعلام ومدير الإدارة القانونية ومدير فرع غات، مشيرا إلى أن الوفد الممثل للجمعية ساهم أيضا في إقامة معرض صور لأنشطة الجمعية المختلفة فى كافة المجالات.

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