إغلاق مداخل زوارة في هذا التوقيت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 03:22 مساء
النصب التذكاري في مدينة زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة الطوارئ لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية زوارة، اليوم الأحد، إغلاق مداخل المدينة في تمام الساعة الخامسة والربع عصرًا خلال فترة سريان حظر التجول.

وأوضحت اللجنة في بيان أنه «من المقرر أن يبدأ حظر التجول من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا»، مشيرة إلى أنه «لن يسمح بدخول أية سيارة إلى المدينة بعد هذا التوقيت».

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بلدية جنزور حظر التجول داخل نطاق الحدود الإدارية للبلدية اعتبارًا من اليوم الأحد، ووفق القرار، يجرى قفل جميع المحلات ذات الأنشطة التجارية والصناعية قفلًا تامًّا موقتًا لمدة 14 يومًا.

وأعلن المجلس الرئاسي حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من الأحد، وحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

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