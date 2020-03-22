بالصور.. تجهيز أول موقع عزل صحي تابع لـ«صحة الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 02:32 مساء
من أعمال التجهيز لموقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بـ«كورونا» داخل موقع قاعدة معيتيقة العسكرية. (وزارة الصحة)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، إنها تتسلم في غضون الأيام المقبلة أول موقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد داخل موقع قاعدة معيتيقة العسكرية.

وأشارت، في بيان رسمي، إلى «الاتفاق الذي جرى بين الوكيل الوزارة محمد هيثم عيسى ورئيس جهاز الطب العسكري على تأمين مواقع العزل في الـ26 من فبراير الماضي».

وأبرمت الوزارة عقودًا لعدد من الشركات لتجهيز المواقع في 6 مدن تقع فيها أو تقرُب منها منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية، وفق البيان.

ويتكون أول موقع عزل من 12 غرفة لكلٍ منها دورة مياه، كما يتكون أيضًا من غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل وغرفة مراقبة، وصالة كبيرة مجهزة بـ30 سريرًا، خاصة بالحالات المشتبه بها، فضلًا عن ثلاث مكاتب ومكان مخصص للصلاة ومقهى ومغسلة.

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ونوه الوكيل العام محمود بن محمود إلى «تجهيز الموقع بغرف عناية فائقة متنقلة جرى تصنيعها خصيصًا لوزارة الصحة الليبية من قبل شركة OSP.ITAL الايطالية، بعد الاتفاق الذي جرى في الـ5 من أبريل من العام الماضي بين ممثلي الشركة والوكيل العام حول تقديم الدعم اللوجستي والفني من مختلف التجهيزات الخاصة بالمستشفيات ورفع قدرة خدمات الإسعاف والطوارئ».

ووفقًا لإجراءات الجهوزية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تتولى وزارة الصحة تجهيز مواقع العزل، وتمتلك وزارة الصحة في الوقت الحالي غرفَ عزلٍ متنقلة سيجري استخدامها في حال ثبوت إصابة أي حالة بفيروس «كورونا» المستجد.

من أعمال التجهيز لموقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بـ«كورونا» داخل موقع قاعدة معيتيقة العسكرية. (وزارة الصحة)
من أعمال التجهيز لموقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بـ«كورونا» داخل موقع قاعدة معيتيقة العسكرية. (وزارة الصحة)
من أعمال التجهيز لموقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بـ«كورونا» داخل موقع قاعدة معيتيقة العسكرية. (وزارة الصحة)
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