الحجر الصحي على 13 مواطنا عائدين من السفر في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 01:12 مساء
إجراءات فحص الوافدين في مطار مصراتة الدولي. (مطار مصراتة الدولي)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، أن فريق العمل على جائحة كورونا بمصراته قام بالحجر الصحي على 13 مواطناً كانوا خارج ليبيا بعد إجراءات الكشف الصحي بالمكان المخصص بالحجر الصحي احترازاً ووقائيا وفق توصيات اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا».

وقال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس إن «الفريق المكلف بالتصدي لجائحة كورونا بمصراته يعمل على مدار 24 ساعة بالتعاون مع مديرية أمن المدينة التي تقوم بتأمين أماكن العزل والحجر الصحي المخصصة من قبل وزارة الصحة».

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وشدد اونيس على «ضرورة التقيد والإلتزام بجميع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لمجابهة فايروس كورونا»، مضيفا «كل من يخالف الإجراءات المعمول بها سيتحمل التبعات القانونية».

وفي وقت سابق، جدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، التأكيد أن «ليبيا لا تزال خالية من فيروس كورونا».وأعلن المركز، السبت، خلو حالتين اُشتبه في حملهما لـ«كورونا المستجد»، من الفيروس.

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