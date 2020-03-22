الثني: المخزون السلعي يكفي للأشهر المقبلة.. لا داعي للهلع

الثني خلال زيارته مخازن صندوق موازنة الأسعار 22 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

دعا رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، اليوم الأحد، إلى «عدم الهلع أو الخوف من نقص المواد الغذائية»، مؤكدًا «ضرورة التزامهم بقرارات الحكومة الاحترازية والوقائية لمنع وصول جائحة كورونا إلى ليبيا».



وأجرى الثني زيارة لمخازن صندوق موازنة الأسعار للاطمئنان على توافر المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية، واطمأن خلال الزيارة التي رافقه فيها وزير الاقتصاد الدكتور منير عصر على توفر المخزون السلعي بمختلف أنواعه بما يكفي كافة المواطنين طيلة الأشهر المقبلة، وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة الموقتة.

وأوضح رئيس الحكومة الموقتة أنه «وقف شخصيًّا على شحنات المواد والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية والمحروقات بما يضمن مرور الأزمة دون نقص في كافة الخدمات».

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ويضم المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية المدعمة مختلف الأنواع الأساسية التي سيتم توزيعها عبر الجمعيات الاستهلاكية بما يضمن عدم احتكار التجار للبضائع واستغلال الأزمة، حسب البيان. وثمن الثني على جهود كافة المواطنين الملتزمين بقرارات الحكومة، موجهًا الشكر لكافة الجهات العاملة على تخطي الأزمة دون أن يمس ليبيا أي مكروه.

ويوم الجمعة، أجرى الثني جولة في مدينة بنغازي بعد قرار فرض حظر التجول، وذلك لبحث الاحتياجات اللوجستية اللازمة للعمل على مواجهة الفيروس، حسبما ذكرت الحكومة الموقتة.