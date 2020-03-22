فرض حظر التجول في بلدية جنزور

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 12:50 مساء
شعار بلدية جنزور، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية جنزور حظر التجول داخل نطاق الحدود الإدارية للبلدية اعتبارا من اليوم الأحد، احترازا من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وحسب قرار رسمي صادر عن عميد البلدية فرج أعبان اليوم الأحد، فإن حظر التجول يسري اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي. ووفق القرار، يجري قفل جميع المحلالت ذات الأنشطة التجارية والصناعية قفلا تاما موقتا لمدة 14 يوما.

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واستثنى القرار المرافق الصحية والصيدليات لتمارس نشاطها 24 ساعة، ولا يشمل أيضا محلات المواد والغذائية والتنظيف والمخابز ومحطات الوقود بحيث تمارس نشاطها من الساعة السادسة صباحا إلى الخامسة مساء، مع ضرورة التقيد بالشروط والضوابط الصحية.

وأعلن المجلس الرئاسي حظر التجول في كامل التراب الليبي، من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من الأحد، وحسب بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، يستثنى من حظر التجول الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن

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