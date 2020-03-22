«أجوكو»: مساع لدفع رواتب فبراير هذا الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 11:36 صباحا
شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (الإنترنت)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» مساعي لدفع رواتب المستخدمين عن شهر فبراير هذا الأسبوع.

ووجه اجتماع برئاسة رئيس لجنة الإدارةن محمد بن شتوان، اليوم الأحد بتقليص وترشيد المصاريف والنفقات؛ لضمان استمرار رواتب المستخدمين، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ ايضا: «أجوكو» تعلن اكتشافا نفطيا جديدا

وناقش المجتمعون تطورات الموقف بالشركة في ظل الظروف الراهنة، وجرى الاتفاق على تمديد العمل بالتأمين الداخلي لفترة أخرى تمكيناً للمستخدمين من التغطية الصحية. وأقرت الشركة استمرار العمل بكل الإمكانات لتأمين الحقول والمواقع ضد جائحة «كورونا»، وتوفير جميع المعدات والأجهزة والمواد بكافة المواقع والحقول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة رئيس ريال مدريد السابق جراء إصابته بـ«كورونا»
رياضة عالمية
إصابة أسطورة ميلان مالديني ونجله بفيروس «كورونا»
رياضة عالمية
بلومبرغ: خطة موسكو لإعادة سيف الإسلام للمشهد السياسي تنتهي باعتقال عميلين روسيين
ليبيا
ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»
دولى
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض المزمنة «كلمة السر» في وفيات «كورونا»