حجر صحي في بنغازي بتبرعات رجال الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 11:07 صباحا
من اجتماع وزير الصحة بالحكومة الموقتة مع رجال الأعمال في بنغازي 22 مارس 2020. (بلدية بنغازي)

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة د. سعد عقوب ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري مع عدد من رجال الأعمال مُبادرتهم للتبرع بمبالغ مالية لتجهيز حجر صحي بالمدينة.

وحسب الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ناقش اللقاء سُبل تجهيز مبنى بكامل أجهزته ومعداته وأدواته للحجر الصحي في مدينة بنغازي .

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وأشارت بلدية بنغازي، إلى «الاتفاق على الموقع المقترح من قبل وزارة الصحة، وتحديد الأجهزة والأدوات والجوانب الفنية المطلوبة على أن تتم أعمال الصيانة والتجهيز والتوريد من قبل رجال الأعمال بأسرع وقت». وأثنى وزير الصحة على هذه المُبادرة الوطنية من قبل رجال الأعمال.

ولم تسجل ليبيا حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.

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