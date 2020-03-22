بالصور: تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا التعليمي

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 22 مارس 2020, 10:50 صباحا
أعمال تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا . (بوابة الوسط)

باشر مستشفى قورينا التعليمي، السبت، أعمال تعقيم لقسم غسيل الفشل الكلوي، في إطار حملته للوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال عضو المكتب الإعلامي بالمستشفى، محمد أبوعجيلة، لـ«بوابة الوسط» إن الحملة مستمرة على مراحل وستستهدف جميع أقسام المستشفى، لافتًا إلى أن المستشفى وضع عدة خطط تتضمن فرقا طبية لخطوط الدفاع الأول والثاني والثالث في حالة تسجيل أي إصابة مؤكدة بالبلاد.

اقرأ أيضا: «صحة الموقتة» تبحث تحويل مستشفى الهواري لمقر للحجر الصحي

وأكّد أن المستشفى يعتزم وضع الأطقم الطبية في الحجر الصحي بالتناوب تفاديًا لنقل العدوى إلى الخارج، فضلاً عن حزمة إجراءات احترازية من بينها تقليص العدد الإداري بالمستشفى، ومنع مراجعة الإدارة شخصيًا وتبديلها بالمراجعة الإلكترونية.

يشار إلى أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.

أعمال تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا . (بوابة الوسط)
أعمال تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا . (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»
دولى
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض المزمنة «كلمة السر» في وفيات «كورونا»