بالصور: تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا التعليمي

أعمال تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا . (بوابة الوسط)

باشر مستشفى قورينا التعليمي، السبت، أعمال تعقيم لقسم غسيل الفشل الكلوي، في إطار حملته للوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال عضو المكتب الإعلامي بالمستشفى، محمد أبوعجيلة، لـ«بوابة الوسط» إن الحملة مستمرة على مراحل وستستهدف جميع أقسام المستشفى، لافتًا إلى أن المستشفى وضع عدة خطط تتضمن فرقا طبية لخطوط الدفاع الأول والثاني والثالث في حالة تسجيل أي إصابة مؤكدة بالبلاد.



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وأكّد أن المستشفى يعتزم وضع الأطقم الطبية في الحجر الصحي بالتناوب تفاديًا لنقل العدوى إلى الخارج، فضلاً عن حزمة إجراءات احترازية من بينها تقليص العدد الإداري بالمستشفى، ومنع مراجعة الإدارة شخصيًا وتبديلها بالمراجعة الإلكترونية.

يشار إلى أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.

أعمال تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا . (بوابة الوسط)

أعمال تعقيم قسم الكلى بمستشفى قورينا . (بوابة الوسط)