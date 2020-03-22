بركان الغضب: مقتل أب وإصابة 2 من أبنائه جراء سقوط قذائف في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 10:39 صباحا
الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت عملية بركان الغضب، التابعة لقوات حكومة الوفاق، اليوم الأحد مقتل أب وإصابة 2 من أبنائه جراء سقوط قذائف بمنطقة الكحيلي في عين زارة (جنوب العاصمة طرابلس).

واتهم المركز الإعلامي لبركان الغضب قوات القيادة العامة بإطلاق القذائف، فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل، وفق صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس السبت، رحبت قوات القيادة العامة بالدعوات الدولية الصادرة لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة أنها «أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال، رغم الخروق المتكررة»، وذلك وفق بيان صادر عن القيادة العامة السبت.
 

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