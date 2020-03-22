بالصور.. مديرية أمن بنغازي تتابع قرار حظر التجول

مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز خلال تفقد نقاط أمنية بمدينة بنغازي. (فيسبوك)

واصلت مديرية أمن بنغازي أمس السبت متابعة تنفيذ قرار حظر التجول بالمدينة، تحسبا لفيروس «كورونا» المستجد.

وتفقد مدير أمن بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، النقاط الأمنية المُكلفة من مراكز الشرطة والأقسام الضبطية والأجهزة الأمنية بالمدينة، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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جاء ذلك على خلفية قرار وزير الداخلية بالحكومة الموقتة الأربعاء الماضي، الذي ينص على حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً»، ضمن إجراءات احترازية لفيروس «كورونا».

ويوم الخميس، امتثل أهالي مدينة بنغازي لقرار حظر التجول، وبدت الشوارع خالية من المارة والسيارات. واستثنى قرار بوشناف «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار» من تنفيذ القرار.



مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز خلال تفقد نقاط أمنية بمدينة بنغازي. (فيسبوك)

مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز خلال تفقد نقاط أمنية بمدينة بنغازي. (فيسبوك)