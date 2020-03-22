قصر العمل بشركة «رأس لانوف» على 3 فئات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 02:19 صباحا
شعار شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت).

قرر رئيس مجلس إدارة شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز، السبت، قصر العمل بالشركة على ثلاث فئات من المستخدمين فحسب، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى الوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الشركة في بيان، إن القرار يأتي تنفيذًا لإجراءات الدولة الاحترازية، والتي تقضي بتقليص العمالة إلى الحد الأدني، ومنع التجمات قدر الإمكان، لافتة إلى وضع مستخدمي الشركة من غير الفئات الثلاثة على «نظام المرتب الأساسي لمدة أسبوعان من تاريخ القرار، على أن يتم التواصل مع رؤوسائهم المباشرين قبل نهاية المدة لمعرفة تاريخ العودة من جديد».

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وحسب القرار، فإن الفئات الثلاثة المطلوب تواجدهم بشركة رأس لانوف هم «المكلفون بوظائف إشرافية في كافة الوحدات، ومستخدمو نظام الوردية (المرافق بشقيها تشغيل وصيانة، منطقة التخزين البارد بشقيها تشغيل وصيانة، محطة كهرباء المدينة السكنية)، ومستخدمي الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة ومراقبة الأمن الصناعي».

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