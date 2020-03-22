تعقيم مديرية أمن طرابلس للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 01:53 صباحا
جانب من أعمال تعقيم مديرية أمن طرابلس، 21 مارس 2020. (صفحة المديرية على فيسبوك)

شرعت مديرية أمن طرابلس، السبت، في أعمال تعقيم للمراكز الشرطية التابعة، وذلك ضمن حملتها الرامية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية في بيان، أن أعمال التعقيم شملت مركز شرطة أبوسليم ومركز شرطة الهضبة، ومركز حي الأندلس، ومركز حي الصناعي، ومركز شرطة طريق المطار، ووحدة مرور أبوسليم.

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ولفت البيان إلى استمرار حملة التطهير لتشمل جميع مكونات المديرية وذلك بالاتفاق مع شركة «مرسيليا» للنظافة وحماية البيئة. يشار إلى أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أية إصابة بالفيروس المستجد، ومع ذلك أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تسلل «كورونا»، منها فرض حظر التجول وتعليق الدراسة وإغلاق الأسواق الشعبية والمقاهي والمطاعم.

جانب من أعمال تعقيم مديرية أمن طرابلس، 21 مارس 2020. (صفحة المديرية على فيسبوك)
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