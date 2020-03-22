«الرئاسي» يطالب المجتمع الدولي باتخاذ «موقف رادع» ضد استمرار الاعتداءات على العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 مارس 2020, 12:42 صباحا
شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، السبت، المجتمع الدولي باتخاذ «موقف جاد حازم رادع» ضد «الاعتداءات اليومية المستمرة على الأحياء السكنية والمرافق المدنية» في العاصمة طرابلس.

وأتهم المجلس الرئاسي في بيان، قوات القيادة العامة بتنفيذ «هذه الاعتداءات»، مؤكدًا احتفاظه بحق الرد على «ما تتعرض له عاصمتنا ومواطنينا من اعتداءات وانتهاكات في إطار حقنا المشروع في الدفاع عن النفس».

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كما أتهم الرئاسي القوات التابعة للقيادة العامة باستهداف «منطقة عين زارة بالقصف والمدينة القديمة القديمة التي تعتبر إرثًا حضاريًا يشكل أبرز المعالم المعمارية للعاصمة».

و«شكك» المجلس في التزام القيادة العامة بوقف القتال، قائلًا:«قلنا مرارًا أننا لم نجد شريكًا حقيقيًا للسلام (...) تؤكد تجربتنا الطويلة انه (القيادة العامة) لا يعنيه السلام، ولن يتراجع عن سعيه للسلطة وإعادة الحكم الشمولي».

وكانت القيادة العامة رحبت السبت، بدعوات وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة التزامها بوقف القتال «طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل». ولكن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو وصف إعلان القيادة العامة بـ«الخادع» متهمًا قواتها بـ«قصف باب بن غشير عشوائيًا ما تسبب في إصابة طفلين» بعد ساعات من الإعلان.

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