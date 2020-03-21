انقطاع الكهرباء بالزاوية والجفارة وزليتن بعد سرقة 5 آلاف متر أسلاك

أعمدة ضغط عالي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، سرقة «مجهولين» 5 آلاف متر أسلاك كهربائية بمناطق الزاوية والجفارة وزليتن، ما تسببت في انقطاع التيار عن أجزاء واسعة بهذه المناطق.

وقالت الشركة في بيان إن «مجموعة خارجة عن القانون» اعتدت على خط «الخنفيس من 30 هويسة» بدائرة توزيع جنوب الزاوية بإدارة توزيع الغربية، وسرقوا أسلاك تقدر بمسافة 3 آلاف متر، لافتة كذلك إلى سرقة خط «شهداء اخلاصة» فرع الخزان بدائرة توزيع السواني بالجفارة بمسافة تقدر 1000 متر.

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وأشار البيان إلى الاعتداء على «خط توليب من 30 التصنيع» بالقرب من وادي كعام بدائرة توزيع زليتن وسرقة أسلاك بمسافة تقدر بـ1000 متر، معلنا إخلاء شركة الكهرباء مسؤوليتها من انقطاعات الكهرباء نتيجة تلك «الاعتداءات المتكررة والشبه اليومية»، خاصة بعدما كررت مناشدتها الجهات المسؤولية لوضع حدًا لهذه الظاهرة.