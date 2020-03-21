غرفة طوارئ بمدينة تاورغاء لمواجهة «كورونا»

جانب من اجتماع المجلس المحلي تاورغاء، 21 مارس 2020. (صفحة المجلس على فيسبوك)

خلص اجتماع موسع عُقد برئاسة رئيس المجلس المحلي تاورغاء، اليوم السبت، إلى الاتفاق على إنشاء غرفة طواري بالمدينة، بهدف حمايتها من خطر تسلل فيروس كورونا المستجد إليها.

وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة رئيس المجلس المحلي تاورغاء وذلك في الاجتماع الذي حضره، أعضاء المجلس المحلي بالمدينة إلى جانب مدير مستشفي تاورغاء العام، ومدير إدارة الوحدات الصحية بالمدينة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع المدينة، ومدير مكتب الإصحاح البيئي تاورغاء، والمكلف بالترتيبات الأمنية بالمدينة، ومندوب عن مركز شرطة تاورغاء ، وبعض من نشطاء المجتمع المدني، وذلك حسب بيان للمجلس المحلي.

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وتطرق الاجتماع إلى مناقشة كافة الإجراءات والإمكانات الاحترازية المتوفرة لمنع وصول الفيروس للمدينة، وسبل تقديم الخدمات الوقائية لكافة أهالي المدينة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.