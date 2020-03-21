غرفة طوارئ بمدينة تاورغاء لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 11:03 مساء
جانب من اجتماع المجلس المحلي تاورغاء، 21 مارس 2020. (صفحة المجلس على فيسبوك)

خلص اجتماع موسع عُقد برئاسة رئيس المجلس المحلي تاورغاء، اليوم السبت، إلى الاتفاق على إنشاء غرفة طواري بالمدينة، بهدف حمايتها من خطر تسلل فيروس كورونا المستجد إليها.

وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة رئيس المجلس المحلي تاورغاء وذلك في الاجتماع الذي حضره، أعضاء المجلس المحلي بالمدينة إلى جانب مدير مستشفي تاورغاء العام، ومدير إدارة الوحدات الصحية بالمدينة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع المدينة، ومدير مكتب الإصحاح البيئي تاورغاء، والمكلف بالترتيبات الأمنية بالمدينة، ومندوب عن مركز شرطة تاورغاء ، وبعض من نشطاء المجتمع المدني، وذلك حسب بيان للمجلس المحلي.

اقرأ أيضا حكومة الوفاق تعلن حظر التجول 12 ساعة

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة كافة الإجراءات والإمكانات الاحترازية المتوفرة لمنع وصول الفيروس للمدينة، وسبل تقديم  الخدمات الوقائية لكافة أهالي المدينة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإيطاليون يواجهون العزل بـ«La cucina»