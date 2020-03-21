«مكافحة الأمراض» يعلق على الاشتباه في إصابه حالتين بـ«كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، خلو حالتين اشتبه في حملهما لـ«كورونا المستجد»، من الفيروس.

وقال المركز إنه تسلم عينتين لحالتين يشتبه بإصابتهما بالفيروس من مستشفى الهضبة العام، ومستشفي مصراتة، لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من حملهما لـ«كورونا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائح التحليل سالبة، وخلو الحالتين من الفيروس، ليتأكد حتى الآن خلو ليبيا من تسجيل أيه إصابه بـ«كورونا».