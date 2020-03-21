بالصور: تعقيم سجن «الجديدة رجال» للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 10:40 مساء
جانب من أعمال تعقيم السجن، 21 مارس 2020. (وزارة العدل بحكومة الوفاق)

عقمت إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل بحكومة الوفاق إدارة وعنابر سجن الجديدة (رجال)، وذلك ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى الوقاية من خطر فيروس «كورونا المستجد».

وقالت وزارة العدل في بيان إن أعمال التعقيم التي جرت الخميس الماضي، تمت بالتعاون مع وزارة الصحة وشركة «رويال» للخدمات الطبية، وتأتي في إطار حرص الوزارة على صحة العاملين والنزلاء على حد سواء بجهاز الشرطة القضائية.

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ولفت البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة تدابير احترازية اتخذتها وزارة العدل للوقاية من الفيروس، من بينها تقليل الزيارات الشخصية للنزلاء إلى الحد الأدنى، وقصرها على الأقارب من الدرجة الأولى.

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