البعثة الأممية ترحب بالاستجابة لوقف القتال في ليبيا وتدعو إلى «التفعيل الفوري»

أبو القاسم قزيط | السبت 21 مارس 2020, 09:50 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت).

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، باستجابة كل من حكومة الوفاق والقيادة العامة لنداءات «وقف القتال لأهداف إنسانية»، آملة أن «يلتزم الطرفان بوقف فوري للاقتتال على جميع الجبهات» بغية إتاحة الفرصة للسلطات الصحية المحلية والشركاء في مجال الرعاية الصحية للاستجابة للتهديد المحتمل لانتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» في البلاد.

ودعت البعثة في بيان، جميع الأطراف إلى توحيد جهودها والعمل معًا من أجل توجيه كل الطاقات والموارد لدعم الليبيين والسلطات المحلية في سبيل تحسين استعدادها لمواجهة خطر الفيروس، و«الحيلولة دون حدوث عواقب كارثية».

اقرأ أيضا القيادة العامة ترحب بوقف القتال لـ«أغراض إنسانية لمواجهة فيروس كورونا»

ويشمل ذلك، حسب البيان، «السماح بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير السلع والمواد الغذائية دون معوقات»، إلى جانب إتاحة المجال لمنظمة الصحة العالمية وشركائها في القطاع الصحي للعمل دون عوائق في جميع أنحاء البلاد.

وأعربت البعثة عن أملها في أن يفضي وقف الاقتتال إلى قبول «قيادتي الطرفين الليبيين مسوَّدة اتفاق وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في 23 فبراير بتيسير من الأمم المتحدة»، وذلك في إطار المحادثات التي جرت في جنيف من خلال اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، المنبثقة من مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وتأتي استجابة طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف القتال بعد دعوات اطلقتها ثماني دول والاتحاد الأوربي،  الثلاثاء الماضي، بهدف قصر الاهتمام على سبل مواجهة فيروس كورونا المستجد بعدما انتشر في دول الجوار الليبي والعام. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد؟
دولى
«واشنطن بوست»: الاستخبارات الأميركية حذرت ترامب من فيروس «كورونا» في يناير لكنه ...
دولى
«كورونا» يواصل حصد وحصار ضحاياه.. أكثر من 4 آلاف وفاة في إيطاليا
دولى
خبير لدى «CNN»: السعودية تبعث برسالتين للعالم في حرب أسعار النفط
اقتصاد
«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإيطاليون يواجهون العزل بـ«La cucina»