اقتصاد البريقة تبدأ توزيع مخصصات الدقيق على المخابز لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 21 مارس 2020, 09:26 مساء

بدأت مراقبة الاقتصاد في منطقة البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا) توزيع مخصصات الدقيق على المخابز والسلع التموينية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالبلدية، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين مع الإجراؤات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حسب ما أفاد به مراقب اقتصاد البريقة أحمد طاهر المقريف إلى «بوابة الوسط».

وأوضح المقريف، أن عملية توزيع مخصصات مادة الدقيق على المخابز العاملة ببلدية البريقة، ستستمر طيلة أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أنه جرى توزيع السلع التموينية على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في البريقة، على أن يتم توزيعها على المواطنين المساهمين فيها حسب الكشوفات المعدة من قبلها.

وأكد مراقب اقتصاد البريقة أن المخابز العاملة في بلدية البريقة تعمل حسب ساعات العمل المحددة، وكل ما يحتاجه المواطنين من الخبز والسلع التموينية، متوفرة في جميع الجهات المعتمدة من قبل مراقبة الاقتصاد في البريقة.

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