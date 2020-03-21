منفذ رأس لانوف يمنع دخول الناقلات إلى الميناء ضمن إجراءات مواجهة «كورونا»

ميناء رأس لانوف (الإنترنت)

طالب مدير أمن منفذ رأس لانوف البحري، العقيد محمود حمد بورعيبة، عبر كتاب موجه اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إلى مدير عام ميناء رأس لانوف ومدير فرع الشركة الليبية للموانئ، بعدم السماح لأية ناقلة نفطية أو تجارية من دخول الميناء، ويحملهما المسؤولية في حال خرق التعليمات الصادرة.

وأشار بورعيبة، في كتابه إلى تعليمات مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد عثمان عبد السلام علي، بشأن حظر دخول الناقلات النفطية والتجارية إلى ميناء رأس لانوف، كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الموقتة، لمنع وصول فيروس «كورونا المستجد» إلى المدن والمناطق عبر المنافذ الحدودية الليبية.