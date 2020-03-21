قنونو: إصابة طفلين جراء سقوط قذيفة على منزلهما بمنطقة باب بن غشير

الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، «إصابة طفلين جراء سقوط قذيفة على منزلهما بمنطقة باب بن غشير بالعاصمة طرابلس، عشية اليوم السبت».

وأتهم قنونو القوات التابعة للقيادة العامة بتنفيذ «القصف العشوائي الذي جاء بعيد الإعلان الخادع عن وقف كاذب لإطلاق النار»، وذلك حسب تصريح نقلته صفحة عملية «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك».

ورحبت القيادة العامة في وقت سابق اليوم، بدعوات وقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء «كورونا المستجد»، وأعلنت «التزامها بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل».