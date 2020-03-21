عقيلة صالح يوجه بـ«ردع» من يخالف إجراءات مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 21 مارس 2020, 08:06 مساء
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في البرلمان المصري، 12 يناير 2020، (أرشيفية: الإنترنت)

شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على كافة الجهات المسؤولة بعدم التهاون أو التساهل، واتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة، تجاه كل مَن يخالف تطبيق الإجراءات المتخذة للتصدي لوباء «كورونا»، وكذلك كل مَن يعرض حياته للخطر ويهدد سلامة المواطنين.

ولفت المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في بيان اليوم، إلى أن عقيلة يتابع بشكل مستمر ويومي، آخر التطورات الصحية لمجابهة وباء «كورونا» والإجراءات التى اتخذتها الحكومة الموقتة ووزارتا الصحة والداخلية، واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا»، والالتزام بإجراءات حظر التجول، وكذلك مواكبتها كل التطورات عالميًّا ومحليًّا للعلاج والقضاء على هذا الوباء.

واتخذت الحكومة الموقتة عدة إجراءات لمواجهة فيروس «كورونا»، تشمل تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، وغلق المنافذ البرية والبحرية والجوية، وغلق عديد المحال التجارية في أكثر من نشاط، فضلاً عن حظر التجول من بعد السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

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