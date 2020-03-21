بالصور: تعقيم مستودع الهاني النفطي للوقاية من «كورونا»

جانب من أعمال تعقيم مستودع الهاني النفطي، 21 مارس 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، شروع إدارة مستودع الهاني النفطي في أعمال تعقيم وتطهير المكاتب والأقسام والوحدات الإدارية والتشغيلية ومنصات تعبئة الغاز وأسطوانات الغاز، وفق معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن أعمال التعقيم جاءت بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة وبإشراف مختصي إدارة مستودع الهاني، وتأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى منع تسلل فيروس «كورونا المستجد» والحفاظ على مستخدميه بكافة المواقع.

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يشار إلى أن شركة البريقة أكدت في وقت سابق اليوم، استمرار عملية توريد الوقود عبر مستودع مصراتة النفطي، لتزويد كل المحطات بمدينة طرابلس وضواحيها.

جانب من أعمال تعقيم مستودع الهاني النفطي، 21 مارس 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

جانب من أعمال تعقيم مستودع الهاني النفطي، 21 مارس 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

جانب من أعمال تعقيم مستودع الهاني النفطي، 21 مارس 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

جانب من أعمال تعقيم مستودع الهاني النفطي، 21 مارس 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

جانب من أعمال تعقيم مستودع الهاني النفطي، 21 مارس 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)