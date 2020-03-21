القيادة العامة ترحب بوقف القتال لـ«أغراض إنسانية لمواجهة فيروس كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 06:25 مساء
الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

رحبت القيادة العامة بالدعوة الصادرة لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة أنها «أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال، رغم الخروق المتكررة».

وقالت الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن «القيادة العامة ملتزمة بوقف القتال طالما التزمت به بقية الأطراف في إطار الالتزام المتبادل».

8 دول والاتحاد الأوروبي تدعو إلى وقف القتال في ليبيا لمواجهة «كورونا»

ودعت ثماني دول والاتحاد الأوربي وبعثة الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، جميع الأطراف الليبية إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، من أجل مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وطالبت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي والبعثة الأممية، بالاضافة إلى وزارة الخارجية التونسية، جميع أطراف الصراع الليبي بوقف النقل المستمر لجميع المعدات والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله الفيروس، حسب بيان نشره موقع السفارة الأميركية.

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