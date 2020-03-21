لجنة الأزمة: تزويد محطات طرابلس وضواحيها بالوقود خلال ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 05:32 مساء
اجتماع لجنة أزمة الوقود المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي, 21 مارس 2020 (حكومة الوفاق)

أعلنت لجنة أزمة الوقود المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي، البدء خلال الساعات القادمة بتزويد محطات الوقود في مدينة طرابلس وضواحيها بعد تفريغ كل من الناقلات «أنوار أفريقيا» حمولة 34 مليون لتر، و«أنوار الخليج» 31 مليون لتر، وأنوار ليبيا «34» مليون لتر.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم، فإن اجتماعا برئاسة مدير إدارة الدعم المركزي العميد محمد فتح الله، بحث الأسباب الرئيسية لنقص الوقود خلال هذه الأيام، مع سوء الأحوال الجوية في ميناء طرابلس البحري وعدم تمكن الناقلة «أنوار أفريقيا»، من دخول الميناء لإفراغ حمولتها، الأمر الذي أدى إلى التأخير في تزويد المحطات بالوقود وتوفيره من مستودع مصراتة النفطي لتغطية النقص الموجود بالمحطات لحين تحسن الأوضاع الجوية ودخول الناقلات.

«سوء الأحوال الجوية» وراء عدم دخول ناقلات الوقود ميناء طرابلس البحري

وتم خلال الاجتماع تأكيد وجود ناقلة في ميناء الزاوية النفطي في انتظار منحها الإذن لتفريغ حمولة بنحو 40 مليون لتر بنزين، بالإضافة لتفريغ 40 مليون لتر أخرى في مستودع مصراتة النفطي.

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