«سوء الأحوال الجوية» وراء عدم دخول ناقلات الوقود ميناء طرابلس البحري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 03:52 مساء
ناقلة «أنوار ليبيا» في ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019، (شركة البريقة لتسويق النفط)

قالت مديرية أمن طرابلس، إن سوء الأحوال الجوية حال دون دخول الناقلات المحملة بالوقود ميناء طرابلس البحري، مما أدى إلى حالة اكتظاظ على محطات الوقود بسبب نقص الإمدادت.

وبحسب بيان للمديرية اليوم، فإن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، «خلقت بيئة ملائمة للشائعات»، لافتة إلى عدم تمكن الناقلة أنوار أفريقيا من دخول الميناء لإفراغ حمولتها مما أدى إلى تأخير تزود المحطات بالوقود.

وكشفت المديرية أن شركات توزيع النفط، قامت بتوفير الوقود من مستودع مصراتة النفطي لتغطية النقص الحاصل بالمحطات، لحين تحسن حالة الطقس ودخول ناقلات الوقود.

وأوضحت أن ناقلة في ميناء الزاوية النفطي تتنظر إفراغ حمولتها وعلى متنها 40 مليون لتر بنزين، فيما تم إفراغ 40 مليون لتر في مستودع مصراتة النفطي.

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