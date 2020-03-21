ضبط سيارة إسعاف في سرت تستخدم في تهريب المهاجرين غير الشرعيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 02:36 مساء
سيارة الإسعاف المضبوطة. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة).

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة ضبط سيارة إسعاف استخدمها سائقها ومعاونه في تهريب المهاجرين غير القانونيين.

وقالت الوزارة إن رجال الإدارة العامة للبحث الجنائي تمكنوا من ضبط مواطنين ليبيين يقومان بتهريب المهاجرين غير القانونيين في إحدى سيارات الإسعاف مقابل مبلغ مالي، مشيرة إلى أن دورياتها في سرت تمكنت من ضبط سيارة الإسعاف التي يقودها سائق ليبي يرافقه فني تخدير وعناية فائقة يهربان المهاجرين من أجدابيا إلى الخمس.

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واتخذت إدارة البحث الجنائي الإجراءات اللازمة مع المتهمين وأحالتهما والمهاجرين إلى النيابة العامة.

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