«البريقة» تؤكد استمرار توريد الوقود لجميع المحطات بطرابلس وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 01:45 مساء
محطة وقود متنقلة تابعة لشركة البريقة. (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عملية توريد الوقود عبر مستودع مصراتة النفطي، لتزويد كل المحطات بمدينة طرابلس وضواحيها.

وقالت الشركة في بيان إن الناقلة «أنوار أفريقيا» الموجودة على منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري منذ يومين بسبب سوء الأحوال الجوية سيتم إدخالها على الرصيف في الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم السبت، وهي محملة بنحو 32 مليون لتر من وقود السيارات،حسب صفحة الشركة على موقع «فيسبوك».

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كما أكدت  الشركة أنها ستباشر في تفريغ حمولة الناقلة  وتوزيعها على شركات التوزيع والمحطات بمجرد إرسائها، منوهة إلى توافر الوقود «ولا داعي للانجرار وراء الشائعات التي ترهق المواطن باصطفافه لساعات طويلة على المحطات وخلق المختنقات المرورية والازدحام غير المبرر، خصوصا في ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا».

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