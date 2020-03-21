حملة لتعقيم مكاتب مصلحة الأحوال المدنية في الجنوب للوقاية من «كورونا»

موظف يقوم بتعقيم أحد المكاتب التابعة لمصلحة الأحوال المدنية في جنوب ليبيا. (الإنترنت).

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، فرع المنطقة الجنوبية بدء حملة تعقيم المكاتب التابعة لها، اليوم السبت، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت المصلحة أن عملية التعقيم تشمل إدارة الفرع ومكاتب الإصدار التابعة له والمكاتب الخدمية، وذلك لوقاية الموظفين والمواطنين المترددين على المكاتب من الفيروس.

اقرأ أيضا: في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»

وحتى الآن، لم تسجل البلاد أية حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب تأكيدات كل من: المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والحكومة الموقتة، وحكومة الوفاق.