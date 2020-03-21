السراج يصف انتخابات المحامين بـ«النزيهة والشفافة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 12:44 مساء
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت).

وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين، التي جرت الأسبوع الماضي بـ«النزيهة والشفافة»، مقدما التهنئة للنقابة «على هذا النجاح».

وأشار السراج إلى إجراء الانتخابات في جميع أرجاء ليبيا، متمثلة في الدوائر الانتخابية: طبرق وبنغازي وسبها ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية وغريان، قائلا إن إجراء الانتخابات «في هذه الظروف العصيبة والمخاطر التي تواجه أمتنا يدل على عزيمة وصدق وشجاعة المحامين»، حسبما نقل المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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وفاز عبدالرؤوف قمبيج بمنصب نقيب المحامين الليبيين، الخميس الماضي، بحصوله على 420 صوتا، والمحامي عمر عبدالحميد ماضي نائبا للنقيب، وذلك خلال الانتخابات التي تمت في 17 مارس الجاري، وأثنت عليها البعثة الأممية لدى ليبيا.

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