«الأرصاد»: تقلبات جوية على غرب ليبيا نتيجة المنخفض الجوي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر التقلبات الجوية، اليوم السبت، نتيجة تأثير المنخفض الجوي على مناطق غرب ليبيا، على أن تكون هذه التقلبات مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.

وتتراوح سرعة هذه الرياح ما بين 40 و60 كيلومترا في الساعة، مع سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على مناطق الشمال الغربي، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز اليوم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتحول تأثير المنخفض إلى مناطق الساحل الشرقي غدا الأحد.

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها اليوم، فتكون على أغلب المناطق الشمالية ما بين 18 و28 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة على مناطق الجبل الأخضر، وتصل على مناطق الوسط والجنوب الغربي إلى درجات حرارة بين 24 و32 درجة؛ فيما تسجل غدا الأحد 36 درجة في تازربو.