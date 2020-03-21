السفارة الإيطالية ترحب بموقف حكومة الوفاق من «الهدنة الإنسانية» وتدعو حفتر لقبولها

مقر السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: حساب السفارة على موقع تويتر)

رحبت السفارة الإيطالية لدى ليبيا بإبداء حكومة الوفاق استعدادها الالتزام بهدنة إنسانية لمواجهة التهديد، الذي يمثله انتشار فيروس «كورونا»، مطالبة قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، بقبول الدعوة لوقف الأعمال العدائية.

وأضافت في بيان اليوم السبت: «نأمل أن تسير الهدنة الإنسانية إلى التوصل إلى اتفاق بين الأطراف على مسودة لوقف إطلاق النار بشكل نهائي، في سياق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)».

كما دانت السفارة «الضربات المستمرة وغير المقبولة» التي أصابت مناطق سكنية في طرابلس، وتسببت في سقوط العديد من الضحايا المدنيين خلال الأيام الماضية.

وأمس الجمعة، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، «جزعها الشديد» جراء مصرع «أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 14 و20 عامًا، وإصابة خمس آخريات بينهن طفلة تبلغ 11 عامًا في قصف عشوائي استهدف حيًّا مدنيًّا في عين زارة» وهو الحادث الذي وقع الخميس الماضي.

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وقالت البعثة إن الهجوم، الذي «نفذته حسب التقارير قوات الجيش الوطني الليبي»، وقع بعد ساعات من الدعوات الدولية لهدنة إنسانية، وفي الوقت ذاته جددت البعثة دعوتها «لوقف فوري للأعمال العدائية».