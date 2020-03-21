تعقيم مستشفى قمينس القروى للوقاية من فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 10:42 صباحا
عامل في مستشفى قمينس القروي يقوم بتطهير ممرات المستشفى، 20 مارس 2020 (الإنترنت).

قام العاملون بمستشفى قمينس القروى قرب بنغازي بحملة تعقيم وتطهير لمرافق المستشفى وسيارات الإسعاف، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد المكتب الإعلامي للمستشفى أن العناصر الطبية المساعدة والعناصر التسييرية والإدارية قامت بأعمال التعقيم مساء أمس الجمعة، وشلمت جميع الأقسام والممرات ومداخل المستشفى والأبواب والنوافذ وسيارات الإسعاف أيضا، للوقاية من انتشار البكتيريا والفيروسات وللحفاظ على سلامة العاملين والمترددين، حسب صفحة المكتب على موقع فيسبوك.

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وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا، حسب تأكيدات المركز الوطني لمكافحة الأمراض وكل من وزارتي الصحة في حكومة الوفاق والحكومة الموقتة.

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