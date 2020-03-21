«اقتصاد الموقتة» تؤكد توافر السلع الأساسية لدى الحكومة والتجار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 09:58 صباحا
منتجات معروضة في سوق للخضراوات في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة توافر مخزون من السلع الأساسية لدى الحكومة، بما يطمئن المواطنين، وذلك بخلاف مخزون التجار.

وقالت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم السبت: «عندما نقول لدينا مخزون نعني المخزون الذي بمخازن الحكومة الليبية بخلاف مخزون التجار ولهذا نطمئن الجميع».

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وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضي أن السلع متوافرة بشكل كبير وستوزع على الجمعيات بأسعار مدعومة، بعد المخاوف من غياب السلع بعد فرض الحكومة الموقتة منذ الأربعاء الماضي حظر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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