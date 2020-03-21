الثني يعلن وصول كميات كبيرة من الاحتياجات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 مارس 2020, 08:49 صباحا
الثني خلال تفقده شوارع بنغازي للتأكد من فرض حظر التجول الليلي في المدينة. (الإنترنت).

أكد رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني وصول عدد كبير من الاحتياجات الدوائية والطبية اللازمة لمواجهة فيروس كوورنا المستجد.

وقام الثني مساء أمس الجمعة بجولة في مدينة بنغازي بعد قرار فرض حظر التجول، وذلك لبحث الاحتياجات اللوجستية اللازمة للعمل على مواجهة الفيروس، حسبما ذكرت الحكومة الموقتة على صفحتها بموقع فيسبوك، السبت.

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وتفقد الثني التمركزات الأمنية المقامة من قبل قوات القيادة والشرطة المتواجدة في الشوارع العامة، وكذلك مداخل ومخارج بنغازي وعدد من شوارعها، للتأكد من آليات التعامل مع المواطنين.

كما زار عدد من الصيدليات العاملة في المدينة، مشددا على ضرورة تطبيق الأسعار الرسمية وتوفير جميع الاحتياجات الدوائية. وقال إنه مرتاح لتعاون المواطنين والالتزام بقرارات الحكومة الموقتة، بهدف منع وصول فيروس كورونا إلى ليبيا.

كانت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أعلنت الأربعاء الماضي فرض حظر تجول تام بداية من السادسة مساء إلى السادسة صباحا لمواجهة كورونا، واستثنى القرار كل من سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ الحظر.

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