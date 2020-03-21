قادمة من إيطاليا.. منع ناقلة معدات نفطية من دخول ميناء رأس لانوف

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 21 مارس 2020, 12:27 صباحا
ميناء راس لانوف, (أرشيفية : الإنترنت)

وجهت الإدارة العامة لأمن المنافذ التابعة للحكومة الموقتة، مدير أمن منفذ رأس لانوف البحري، بمنع دخول ناقلة قادمة من دولة إيطاليا إلى الميناء كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى ليبيا، حسب ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن الناقلة محملة بمعدات نفطية من إيطاليا، أفرغت جزءا من حمولتها في العاصمة الليبية طرابلس، واتجهت نحو ميناء رأس لانوف لإفراغ باقي الحمولة الخاصة بالشركات النفطية. 

وأضاف المصدر أن مدير إدارة تشغيل فرع الشركة الليبية للموانئ بميناء رأس لانوف أنور عبد السلام بوصقر، أفاد بأن الناقلة لم يسمح لها بدخول ميناء رأس لانوف بناء على تعليمات الإدارة العامة لأمن المنافذ كإجراء احترازي لمنع وصول فيروس كورونا.

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