«مكافحة الأمراض» يؤكد سلبية الحالة المشتبه فيها بمستشفى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 11:23 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن نتائج التحاليل للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مستشفى طرابلس المركزي للمواطن «ع , ج , م» ظهرت سلبية, وخالية من مرض الكورونا المستجد.

ونقل المركز في وقت سابق من اليم، عن منظمة الصحة العالمية أن إجراءات الفحص المختبري التي تجرى داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع، للمركز تنفذ بشكل جيد.

وبحسب بيان للمركز اليم، جاء تأكيد منظمة الصحة العالمية على خلفية الاختبارات التي يقوم بها المختبر المرجعي، على عينات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، خلال تعليقها على زيارتها للمختبر المرجعي، إلى أن فني المختبر بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مدرب بشكل جيد على فحص العينات المختبرية

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: 627 حالة وفاة جديدة في إيطاليا جراء «كورونا» والحصيلة تتجاوز 4 آلاف
دولى
قناة «NBC» الأميركية تعلن وفاة أحد موظفيها جراء إصابته بفيروس «كورونا»
دولى
رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي متهم باستغلال «كورونا» في بيع أسهم...
دولى
«كورونا» المدمر.. الإصابات تقترب من ربع مليون والوفيات 10 آلاف والفقراء يحاربون ...
دولى
السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين
عربى
«صحة الموقتة» تعلق على الاشتباه بإصابة 7 حالات بفيروس «كورونا»
ليبيا
أمير موناكو يلتحق بمشاهير العالم المصابين بكورونا المستجد
دولى
الملك سلمان يحذر من مرحلة «أكثر صعوبة» في مواجهة فيروس كورونا
عربى
غوتيريس يحذر من ملايين القتلى جراء «كورونا» ما لم يُضبط انتشاره
دولى
ترامب: إدارة الأغذية والدواء قلصت الفترة المطلوبة لإنتاج لقاح لعلاج كورونا من ...
دولى
في غياب الإمكانات.. الجنوب الليبي يخوض معركة «غير متكافئة» ضد «كورونا»
ليبيا
كاركاتير خيري - خيارات الحرب والسلام
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على الأدوية «المحتملة» لعلاج «كورونا»